Guitarra de Hendrix e manuscrito de McCartney vão a leilão Uma guitarra da lenda do rock Jimi Hendrix e um manuscrito com a letra de uma canção de Paul McCartney são as peças centrais do próximo leilão de objetos de estrelas da música, que será realizado em Nova York. O leilão, que acontecerá em 4 de dezembro na Christie´s, terá cerca de 180 objetos que pertenceram a celebridades como John Lennon, Bob Dylan, Bob Marley, Madonna, Michael Jackson, os Rolling Stones, Elvis Presley e Britney Spears. Um dos pratos fortes é um manuscrito de McCartney da música Maxwell´s Silver Hammer, escrita em 1968, cujo valor se estima entre US$ 200 mil e US$ 300 mil. O texto, que pertence à coleção de Barry Miles, biógrafo de McCartney, é uma das primeiras versões da música, como pode ser observado pela quantidade de rasuras feitas à mão pelo ex-beatle e a omissão das últimas quatro linhas da composição gravada. "Os manuscritos de canções dos Beatles raramente são leiloados. Esta é a primeira vez que este sai ao mercado", disse à EFE Hellen Bailey, diretora do departamento de Entretenimento da Christie´s. A venda inclui uma ampla seleção de objetos alusivos ou dos Beatles, que costumam ser os mais cobiçados no novo, mas crescente mercado do entretenimento, segundo Bailey. De Lennon, será oferecida uma gravação inédita de uma entrevista jornalística, estimada entre US$ 25 mil e US$ 35 mil, e uma litografia assinada com a letra da controvertida canção Woman is the Nigger of the World, entre US$ 8 mil e 12 mil. Mais destaques O outro objeto de grande valor do leilão é a guitarra elétrica da marca Fender, modelo Stratocaster, que pertenceu a Jimi Hendrix entre 1969 e 1970 e cujo valor se calcula entre US$ 80 mil e US$ 120 mil. A guitarra foi adaptada para a mão esquerda de Hendrix e pertenceu à coleção do Rock and Roll Hall of Fame, em Cleveland, desde que o museu abriu suas portas, em 1996. "É muito raro encontrar guitarras de Hendrix em um leilão", disse Bailey, que lembrou a venda da Stratocaster branca que o músico tocou em Woodstock, por US$ 325 mil. Para os colecionadores mais jovens, a Cristie´s oferece artigos de Michael Jackson, Madonna, Bruce Springsteen, Kurt Cobain e um raro ensaio escrito por Britney Spears no ensino médio.