Guitarra de George Harrison é vendida por US$ 218 mil Uma guitarra com a qual o ex-Beatle George Harrison tocou em 1963, em pleno auge do mítico grupo de rock foi vendida por 115 mil libras, n pleno auge del mítico grupo, se ha vendido por 115.000 libras (US$ 218,5 mil), informou nesta sexta-feira a casa de leilões Cooper Owen. O remate da guitarra, uma "Maton MS500 Mastersound", superou as expectativas dos leiloeiros, que haviam estimado o valor do instrumento em até 100 mil libras(US$ 190 mil). A venda, que ocorreu na noite desta quinta-feira no Air Studios, em Londres, coincidiu com o quinto aniversário da morte do lendário músico. Harrison, conhecido como o Beatle tímido, tocou guitarra em 1963, quando saiu ao mercado o álbum de estréia do quarteto de Liverpool, Please, Please Me e, durante o verão deste ano, o grupo começava a se converter em um dos mais importantes do mundo. "Foi uma venda fantástica e demonstra que, cinco anos depois da morte de harrison, seu legado musical é tão importante como sempre foi", disse a diretora e gerente do Cooper Owen, Louise B. Cooper. Filho de um motorista de ônibus, Harrison morreu em 29 de novembro de 2001 aos 58 anos de idade, na casa de um amigo em Los Angeles, após perder uma batalha contra um tumor cerebral.