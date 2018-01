Guarulhos realiza seu primeiro festival instrumental Com participações confirmadas de Yamandú Costa, Oswaldinho do Acordeon e Banda Mantiqueira, será realizado entre 19 e 21 de abril o 1.º Festival de Música Instrumental de Guarulhos. O evento - que terá workshops de Maurício Carrilho e Toninho Carrasqueira - será competitivo e os participantes podem inscrever suas composições até o dia 20 pelo site. Idealizado pela Capucho Produções e voltado "para a valorização da música brasileira e a divulgação de músicos e compositores de todo o Brasil", o festival é patrocinado pelo governo do Estado de São Paulo e pela prefeitura de Guarulhos.