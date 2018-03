Guarda dos filhos de Michael Jackson fica com sua mãe, diz juiz

Os três filhos do cantor, com idades de 7 a 12 anos, estão vivendo com Katherine na casa da família em San Fernando Valley, desde a morte do pai.

Ainda por determinação do juiz, a mãe biológica das duas crianças mais velhas, Prince Michael, de 12 anos, e Paris, de 11 anos, terá o direito de visita aos filhos. Porém, Debbie Rowe não receberá mais dinheiro do que o estipulado por contratos anteriores. Não se sabe quem é a mãe biológica do terceiro filho do cantor, Prince Michael 2.º.