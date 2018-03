Grupo Rouge volta a São Paulo para show com formação original em novembro

O grupo Rouge, que fez sucesso no início dos anos 2000 com a música 'Ragatanga', faz este ano o retorno aos palcos com a formação original. Depois de duas apresentações esgotadas no Rio de Janeiro, a girlband vai se apresentar em São Paulo no dia 25 de novembro.

A informação foi confirmada ao Estado pela assessoria de uma das integrantes, Karin Hils. O local e os valores do show, entretanto, ainda não foram revelados.

Além de Karin, fazem parte do Rouge Aline Wirley, Fantine Thó, Li Martins e Lu Andrade. As cinco foram reunidas originalmente no grupo em 2002, por meio do reality show Popstars, do SBT. Foram quatro álbuns até a separação: Rouge (2002), C'est La Vie (2003), Blá Blá Blá (2004) e Mil e Uma Noites (2005).

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Esta é a primeira reunião da banda completa desde a separação. Em 2013, elas chegaram a gravar uma nova música, mas sem a participação de Lu Andrade, que agora retorna ao grupo.

No Rio de Janeiro, as apresentações, com ingressos já esgotados, serão realizadas nos dias 13 e 14 de outubro.