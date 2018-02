Grupo Raven abrirá show do Metallica em São Paulo

A turnê do Metallica, que passará por São Paulo, em 22 de março, será aberta pelo grupo inglês Raven, considerado um dos criadores do speed metal e power metal. Formado na década de 1970, tem em sua formação atual os irmãos John Gallagher (vocal e baixo) e Mark Gallagher (guitarra e vocais) e por Joe Hasselvander (bateria).

O aguardado show ainda tem alguns ingressos disponíveis, que estão à venda pela internet (www.ticketsforfun.com.br); pelo telefone 4003-5588; na bilheteria do Citibank Hall (Av. das Nações Unidas, 17.955 ) e demais pontos de venda em todo o País. Além de Brasil, a turnê Metallica By Request passará pelo Equador, Colômbia, Peru, Argentina, Paraguai e Chile e Brasil.

Pela primeira vez, a banda apresentará um show em que o público vai eleger o set list, podendo escolher suas músicas preferidas entre as cerca de 140 músicas gravadas pelo grupo em seus mais de 30 de anos de carreira. Ao todo o show terá 18 música, sendo que 17 serão eleitas pelos fãs e uma ficará por conta do grupo. A votação estará aberta até dia 1º de março e os fãs poderão acompanhar tudo site www.metallica.com. Para o show do Brasil, quem adquirir ingresso pelo site da Tickets For Fun será convidado a votar no set list que o Metallica tocará no show em São Paulo.

No fim do ano passado, o Metallica fez um show inédito na Antártica, tornando-se o primeiro e único grupo a se apresentar nos sete continentes no mesmo ano.

METALLICA BY REQUEST

Dia 22 de março, às 21h

Estádio do Morumbi - Praça Roberto Gomes Pedrosa, nº 1 - Morumbi

Ingressos: de R$ 90 a R$ 600

Classificação etária: De 12 a 15 anos: permitida a entrada acompanhados dos pais ou responsáveis. 16 anos: permitida a entrada desacompanhados.

Pontos de venda:

