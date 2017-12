Grupo mexicano RBD lança o seu primeiro disco em inglês O grupo mexicano RBD lançou na segunda-feira no mercado americano o seu primeiro disco em inglês, Rebels, cuja primeira faixa de trabalho, Tu amor, está sendo bem executada nas rádios, disseram porta-vozes dos artistas. Em breve, a banda também lançará a edição de luxo, com o CD e um DVD. Em "Rebels", o grupo integrado por Anahí, Mayté Perroni, Dulce María, Cristián Chávez, Alfonso Herrera e Christopher Uckerman canta Wanna Play, My Philosophy, Connected, I Wanna Be The Rain, Cariño mío, e Keep It Down Low, entre outras. Além do álbum em inglês, o RBD lançou recentemente o seu primeiro CD em português, e o Celestial, em espanhol, chegou aos primeiros lugares de vendas no México. O RBD prepara também uma série de televisão que estréia dia 14 de março na televisão por assinatura, e pouco depois na aberta. Em setembro, ela sairá em formato DVD. Em 2007 será publicado um livro com as aventuras do grupo, que segundo o produtor Pedro Damián refletirá "o trabalho intenso e íntimo do RBD com conteúdo visual e um texto diferente".