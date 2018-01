Grupo mexicano Café Tacuba prepara novo álbum O grupo mexicano Café Tacuba deu por encerrado seu ano sabático e já trabalha em um novo disco, que ficará pronto no começo de 2007, disse nesta sexta-feira o guitarrista Joselo Rangel. "No ano passado, não trabalhamos e há dois ou três meses começamos a nos empenhar no novo disco, que esperamos gravar nos próximos meses. Achamos que ele ficará pronto até o começo do ano que vem", destacou Joselo em uma entrevista coletiva. O músico esclareceu que, embora nesse período de pausa tenham circulado rumores sobre a separação do grupo, ninguém pensou nisso. Sobre o novo disco, Joselo não quis adiantar detalhes, mas prometeu que o público terá um bom material, como em vezes anteriores. O Café Tacuba lançou seu último disco de estúdio, chamado Cuatro Caminos em 2003. Em 2004, o grupo havia lançado De Viaje, gravado na Cidade do México no show que a banda fez em comemoração aos seus 15 anos.