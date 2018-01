Grupo feminino Fifth Harmony perde integrante e fica com quatro cantoras

NOVA YORK - O grupo pop Fifth Harmony, formado no programa de calouros dos Estados Unidos "The X Factor" em 2012, anunciou nesta segunda-feira que a integrante Camila Cabello vai deixar o quinteto, mas a banda seguirá em frente com quatro cantoras.

"Após quatro anos e meio juntas, fomos informadas pelos representantes de Camila que ela decidiu deixar a Fifth Harmony. Desejamos o bem a ela", disseram as outras integrantes do grupo em postagem no Instagram.

"Estamos animadas em anunciar que iremos seguir em frente nos quatro --Ally Brooke, Normani Kordei, Dinah Jane e Lauren Jauregui-- por nossos fãs", acrescentou o comunicado, dizendo ainda que o nome da banda continuará o mesmo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Não foi apresentado motivo para a saída de Camila, que foi anunciada após a última apresentação agendada da Fifth Harmony no ano, no iHeart Radio Jingle Ball, na Flórida, no domingo.

Assim como a boy band One Direction, a Fifth Harmony foi montada pelo produtor musical Simon Cowell após as audições individuais de cada uma das cantoras para o programa de talentos "The X Factor".

Apesar de não terem vencido a competição, se tornaram o maior sucesso internacional do "The X Factor" com sucessos como "Worth It" e "Work from Home" que resultaram em 10 milhões de vendas e diversos prêmios.

(Reportagem de Jill Serjeant)