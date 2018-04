Grupo Fellini sobe ao palco para mais uma despedida

Muita gente diz que adora, mas poucos realmente ouviram. A mitologia ao redor do grupo Fellini, formado por Cadão Volpato, Thomas Pappon, Jair Marcos e Ricardo Salvagni, é tão devastadora que há quem jure de pés juntos se tratar da melhor banda que já apareceu no rock nacional.

A última oportunidade para comprovar a tese é assistir à performance do Fellini ao vivo, que vai ocorrer hoje, às 22 horas, no Studio SP. "Será nosso último show na cidade. Não dá para manter uma banda com seus integrantes morando longe um do outro. Vai ser uma despedida", conta o vocalista e compositor Cadão Volpato.

A carreira do Fellini começou em 1984 e seguiu até 1990. Depois disso, seus integrantes fizeram aparições esporádicas em festivais. Foram cinco discos lançados - e muito moral no circuito alternativo e europeu. Sua mistura de música eletrônica, rock, humor e poesia influenciou, por exemplo, todo o movimento manguebeat, principalmente Chico Science. "Hoje, o Fellini não tem herdeiros no rock nacional. A garotada não quer mais saber de ralar. Só quer saber de grana, de menininha e carrão. Estão mais parecidos com os jogadores de futebol", comenta Volpato.

O repertório do show de hoje foi escolhido pelos fãs que frequentam salas de discussão e comunidades do grupo na internet. "Acho que vai ser uma apresentação especial. Já sei que tem fã se organizando para ver o show. A expectativa é grande."

Fellini. Show nesta quarta, 22, partir das 22 horas, no Studio SP: Rua Augusta, 591

www.studiosp.orgEntrada: R$ 25. Abertura do Dj Rassif. Classificação: 18 anos