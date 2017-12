Grupo Deftones se apresenta em fevereiro no Brasil O grupo californiano Deftones se apresentará pela segunda vez no Brasil, em fevereiro. O show, promovido pela Mondo Entretenimento, será realizado no dia 10, no Via Funchal. Os ingressos poderão ser adquiridos a partir desta quinta-feira. A banda lançou o primeiro álbum em 1995, Adrenaline , descoberta pela pop star Madonna. No Brasil, apresentou o CD Deftones (o quarto) no Rock in Rio, em 2001. O álbum recebeu críticas positivas nos EUA e foi considerado um dos melhores discos de heavy-metal de 2003. Deftones. Via Funchal. Rua Funchal, 65 - Vila Olímpia. 10 de fevereiro (sábado), às 22 h. Horário da bilheteria: das 12:00 às 22:00hs (de segunda a domingo). Ingressos: R$ 80,00 (pista), R$ 120 (mezanino), R$ 180,00 (camarote). Mais informações: (11) 3089-6999 (Showare Call Center)e (11) 3897-4456 (Fui Passear)