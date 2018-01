Grupo de rap indígena do Mato Grosso do Sul vem fazer show em São Paulo

O rap indígena do grupo Bro MC’s, cantado em tupi guarani e em português, vai ser atração do Sesc Pinheiros no próximo dia 5, sábado. Os Guarani Convidam, nome do show, vai mostrar a presença de palco do quarteto que se tornou o primeiro grupo indígena de rap no Brasil. Os integrantes Bruno Veron, Kelvin Peixoto, Clemersom Batista e Charlie Peixoto são todos da Aldeia Jaguapirú Bororó em Dourados, Mato Grosso do Sul.

As ruas da aldeia e uma escola pública da região são provas da força que o rap tem nas comunidades indígenas. A realidade do movimento parece ter caído como luva na vida de um povo que tem nos olhos as marcas do sofrimento. A região de Bororó, em Dourados, é tensa. O consumo de drogas é alto entre os jovens, o de bebida é pior entre os adultos e os casos de suicídio de índios está acima do que se vê em outros núcleos sociais. Os índios são também pressionados a deixarem terras, mesmo aquelas garantidas por lei, para não sofrerem represálias de posseiros. “Eu não sabia que podia protestar contra isso tudo”, disse Kelvin à reportagem do Estadão, em uma reportagem de 2012 (leia a reportagem em 'matérias relacionadas'). “O rap me ensinou a fazer isso.” Pelas ruas do território demarcado, é comum ver meninos de boné, camiseta dos Racionais e celulares na mão, de onde saem músicas de 50 Cent, Sabotage e Mano Brown

A apresentação integra o Ciclo Resistências Contemporâneas: Encontros de povos indígenas, com curadoria de Cristina Flória e do Sesc Pinheiros, programação paralela à exposição Adornos do Brasil Indígena: Resistências Contemporâneas, em cartaz no Sesc Pinheiros até Janeiro de 2017. O ciclo também traz palestras, oficinas e contações de histórias que visam contribuir para uma reflexão sobre as diversidades das culturas indígenas e suas ações de resistência.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Serviço

BRO MC’s – Os Guarani convidam

Sesc Pinheiros - R. Pais Leme, 195

Dia: 5 de novembro de 2016. sábado, às 16h

Local: Praça da unidade

Duração: 60 minutos

Livre para todos os públicos

Grátis