Gretchen promete gravar versões em português de músicas de Katy Perry e Camila Cabello

Depois de ser a estrela do lyric video da cantora americana Katy Perry para a música Swish Swish, a brasileira Gretchen prometeu que irá gravar sua própria versão da canção, em português.

Num vídeo publicado nesta sexta-feira, 20, em suas redes sociais, Gretchen afirma que está em estúdio gravando novas músicas, além de covers de Ivete Sangalo, The Weeknd e uma versão em português de Havana, sucesso da cantora Camila Cabello, ex-Fifth Harmony.

Studio grife Tiquinho Lira produtor @studiogrifeoficial @bmproductionsevents #Gretchen #studiogrife #Tiquinho #TiquinhoLiraProdutor #bmproductions Uma publicação compartilhada por Gretchenoficial (@mariagretchen) em Out 20, 2017 às 7:24 PDT

Em julho, Gretchen foi escalada por Katy Perry para ser a estrela de um dos vídeos de Swish Swish, música em parceria com Nicki Minaj presente no seu álbum Witness, lançado este ano. No mesmo mês, a brasileira foi também a estrela de um vídeo da Netflix para promover a série GLOW.

Em entrevista ao Estado, à época, Gretchen disse ter ficado "feliz e grata" com o convite de Perry. "Percebo que o público dela no Brasil é o mesmo que me curte e vice-versa", afirmou.