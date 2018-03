Green Day divulga segundo clipe da música 'Cigarettes and Valentines'

A um mês do lançamento do novo CD/DVD Awesome As F**k, o Green Day lançou outra versão do clipe Cigarettes and Valentines, desta vez ao vivo.

O vídeo, publicado no site oficial da banda na última terça-feira, 22, foi gravado durante a turnê do álbum 21st Century Breakdown, o oitavo da carreira do grupo.

O Green Day já havia lançado o clipe da música, com imagens de arquivo, em homenagem ao Dia dos Namorados (Valentine's Day).

A canção foi originalmente criada em 2003, mas acabou sendo descartada pelo trio californiano. Em alta qualidade, a música agora fará parte do álbum que chega às lojas no dia 22 de março.

Assista ao clipe da música: