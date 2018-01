Grávida de gêmeos, Beyoncé vai se apresentar na 59ª edição do Grammy

Depois de anunciar que está grávida de gêmeos, Beyoncé já tem data para subir ao palco pela primeira vez desde que contou a novidade. As informações são do programa Entertainment Tonight, que conseguiu a informação com exclusividade.

A cantora vai se apresentar na 59ª edição do Grammy, que será realizado no próximo dia 12, em cerimônia que tem a própria Beyoncé concorrendo em nove categorias.

Além dela, o "Oscar da música" ainda terá no palco os artistas The Weeknd, Adele, John Legend, Bruno Mars, Metallica, Carrie Underwood, Keith Urban, Daft Punk, Alicia Keys e Maren Morri.