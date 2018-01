Grávida, Beyoncé cancela show no festival Coachella por recomendação médica

Por causa de sua gravidez, Beyoncé não vai mais se apresentar no tradicional festival californiano Coachella, que será realizado em abril. A cantora, entretanto, está confirmada como headliner do evento em 2018, conforme informou a agência The Associated Press (AP). Ainda não se sabe quem vai substituir a cantora.

De acordo com o comunicado divulgado pelo selo dela, Parkwood Entertainment, e pelos organizadores do Coachella, Beyoncé decidiu deixar o line-up do festival para "seguir o conselho dos médicos de que ela deverá manter uma rotina menos pesada nos próximos meses".