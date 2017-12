Gravadoras de Londres disputam contrato com filha de Sting

A filha do cantor britânico Sting, Coco, está sendo disputada pelas principais gravadoras de Londres, que querem, de qualquer forma, contratá-la juntamente com sua banda, informou nesta terça-feira, 26, o tablóide inglês The Sun. Veja também: My Space da banda I Blame Coco Segundo o jornal, a adolescente inglesa tocou na semana passada com seu grupo, I Blame Coco, na discoteca Notting Hill Arts Club, oeste de Londres, e de imediato várias das mais importantes produtoras londrinas, como Polydor, Island, Parlaphone, B-Unique e Field Recordings, demonstraram interesse em contratá-la. Coco Sumner, filha de Sting e da atriz e produtora Trudie Styler, é a vocalista da banda, conhecida anteriormente como Coco and the Ladyboys. De acordo com o The Sun, a música do grupo tem "ecos" de pop e reggae da banda de Sting, The Police. "Há muito interesse das produtoras musicais. Ela será contratada muito em breve e receberá muito dinheiro", declarou uma fonte da indústria musical ao tablóide londrino. "Coco soa como uma mescla entre The Police e Lily Allen. É brilhante", acrescentou. Em uma de suas canções, a jovem pede para ser julgada por sua própria música e não por ser filha do famoso cantor inglês. Sting, cujo verdadeiro nome é Gordon Matthew Sumner, casou-se com a atriz Frances Tomelty em 1976, com quem teve dois filhos antes de seu divórcio, em 1982. Pouco depois, o músico começou a viver com a atriz (e mais tarde produtora de cinema) Trudie Styler, com a qual teve quatro filhos. Dois dos filhos de Sting são músicos: Coco e seu meio-irmão Joseph, que canta na banda Fiction Plane.