Gravadora reeditará sucessos do Nirvana em vinil

A gravadora Original Recordings Group (ORG) reeditará em vinil os grandes sucessos da banda Nirvana, de Kurt Cobain (1967-94), entre eles o disco "Unplugged", informou na sexta-feira, 20, a revista Billboard. A ORG deve lançar ainda em 2009 em vinil os álbuns "Nevermind" (1991), que será o primeiro a sair, assim como "In Utero" (1993) e "Unplugged" (1994).

"Que nós saibamos, esta será a primeira vez que 'Unplugged' sairá em vinil", comentou Monti Olson, fundador da ORG e vice-presidente da Universal Publishing Group/Interscope Records.

A gravadora ORG, que começou em 2006 como uma pequena companhia centrada na reprodução de música em vinil, chegou a um acordo com a Universal para utilizar a coleção do Nirvana, atualmente no catálogo desta última. Com isso, a ORG seguirá os passos da Sub Pop, empresa que porá novamente à venda a versão em vinil de "Bleach" (1989), primeiro álbum da banda de Seattle.