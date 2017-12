Gravadora lança concurso para videoclipe do Mombojó O programa Trama Universitário, da gravadora Trama, está com inscrições abertas até o dia 18 de março para a quarta edição do concurso Você É o Diretor. Para participar, os estudantes devem criar um videoclipe para as músicas Homem Espuma ou Minar, da banda pernambucana Mombojó. Os três finalistas terão seus clipes exibidos no portal do Trama Universitário e levam prêmios de R$ 5 mil, R$ 2 mil e R$ 1 mil. As inscrições podem ser feitas pelo correio ou pela internet. O regulamento completo do concurso está no site www. tramauniversitario.com.br. O resultado do concurso será divulgado no dia 9 de abril.