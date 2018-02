Gravadora lança coletânea dos Beatles com clipes restaurados

Entre 1962 e 1970, 27 músicas dos Beatles chegaram no topo das paradas na Inglaterra e nos Estados Unidos. 15 anos depois do lançamento da coletânea "1#", que vendeu mais de 32 milhões de cópias em 2000, a Apple Corps, em conjunto com a Universal Music, prepara um lançamento com o mesmo título de anos atrás: "1#", também conhecido como "The Beatles One". A coletânea, que será lançada nesta sexta-feira (6), retorna com um compilado com 27 vídeos restaurados em resolução 4K e com áudio digital remasterizado no estúdio Abbey Road.

A coleção está disponível em Blu-Ray, DVD e CD, incluindo uma versão Deluxe, que conta com o CD, o disco Blu-Ray com 27 clipes e um disco adicional com 23 vídeos, incluindo versões alternativas de clipes e aparições em programas de televisão. Além disso, a versão tem um livro com 124 páginas ilustradas e um CD com comentários exclusivos de Paul McCartney e Ringo Starr.

A equipe da Apple Corps limpou quadro a quadro e restaurou as cores de todos os vídeos. Entre os clássicos disponíveis estão "Help", "She Loves You", "All You Need Is Love" e "Ticket to Ride". O canal dos "Fab Four" no Youtube disponibilizou as versões restauradas de " Revolution " e " We Can Work it Out ".

A coleção custa entre US$ 59.98 e US$19.98.

Confira o trailer de "1#":