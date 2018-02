Gravadora Kuarup fecha as portas depois de 30 anos

Após mais de três décadas de atividade, a gravadora independente carioca Kuarup Discos, que lançou discos com músicas do Clube do Choro, Quarteto Bessler, Oswaldinho do Acordeon, Adoniram Barbosa, Tom Jobim, entre outros, anunciou em seu site oficial que está encerrando suas atividades. A empresa atribui à crise do modelo de venda de produtos físicos de música (CDs e DVDs) o seu fechamento. No site oficial, há uma nota sucinta. LEIA A ÍNTEGRA DA NOTA: Depois de 31 anos dedicados à melhor música brasileira, a gravadora independente carioca Kuarup Discos decidiu encerrar suas atividades nesta virada de ano. Ao longo dos últimos anos, as vendas de produtos físicos sofreram queda vertiginosa, nem de longe compensada pelas vendas por download da internet. Entendemos que a crise do CD é irreversível e tornou inviável nosso modelo de negócio, inteiramente calcado na produção e comercialização de música de qualidade. Agradecemos aos nossos funcionários, representantes, amigos, clientes e fornecedores, e sobretudo aos nossos artistas, que continuarão a carregar a bandeira desta música brasileira que ajudamos a divulgar durante todos estes anos. Kuarup Produções Ltda/ Kuarup Discos