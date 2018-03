Gravações raras de Jimi Hendrix são lançadas em LP nos EUA

Gravações raras de Jimi Hendrix (1942-1970) estarão reunidas em dois LPs que serão lançados nos EUA no dia 28 de novembro. Parte de uma ação promocional para o Black Friday norte-americano, os discos incluem solos do músico gravados em estúdio em 1969.

Produzido pela irmã de Hendrix Janie Hendrix, em parceria com Eddie Kramer e John McDermott, o disco duplo de vinil terá 11 faixas. Entre as canções, há duas versões para Valleys of Neptune (uma com guitarra e outra com piano) e versões sem edição de Drone Blue e Jimi/Jimmy Jam.

Os discos serão lançados pela gravadora Dagger Records.

Segundo a revista Rolling Stone, os álbuns póstumos The Cry of Love e Rainbow Bridge, ambos de 1971, também serão remasterizados e relançados em CD, LP e MP3.