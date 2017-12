Gravações inéditas dos Beatles são reunidas em coletânea

Uma coletânea inédita de 59 gravações dos Beatles feitas em 1963 foi colocada à venda hoje na internet pelo Itunes. The Beatles Bootleg Recordings é um lançamento do selo Apple Records, criado pela banda, e inclui 44 canções interpretadas em programas da rádio BBC e 15 faixas alternativas realizadas em estúdio e nunca lançadas. No pacote, estão versões de There’s a Place, Please Please Me e I’m in Love, entre outras.

O lançamento, segundo especialistas, foi motivado por uma mudança recente na lei europeia de direitos autorais. Segundo ela, se a gravação de uma música não é lançada comercialmente durante um período de 50 anos, deixa de estar protegida pela lei de direitos autorais. Após o lançamento, no entanto, passa a ser protegida por um período de 70 anos. Assim, a coletânea agora lançada passa a pertencer aos artistas e à gravadora até 2084.