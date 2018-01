Gravações inéditas dos Beatles são achadas na Inglaterra

Uma série de gravações inéditas dos Beatles foi encontrada na Inglaterra, segundo informações desta quinta-feira, 17. As gravações, feitas num show da banda em 1962 na casa noturna Star Club de Hamburgo, em Liverpool, registram uma das primeiras apresentações de Ringo Starr como baterista. A apresentação fará parte de um novo disco da banda, e será remasterizada digitalmente pela empresa Fuego Entertainment, em colaboração com o produtor musical britânico Jeffrey Collins. O produtor, que está com as gravações, afirmou que a apresentação estava em "condições horríveis" quando foi encontrada. A data de lançamento do material, porém, ainda não foi definido. Um porta-voz da Apple, que detém os direitos sobre as obras da banda, afirmou que as informações serão investigadas. Com 15 faixas, o novo disco incluirá as músicas "Lovesick Blues", de Hank Williams, e "Do You Believe", de Maurice Williams. Também farão parte do álbum as músicas "Twist and Shout", "I Saw Her Standing There", "Hippy Hippy Shake", "A Taste of Honey", "Money" e "Ask Me Why".