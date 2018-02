Gravação inédita de Kurt Cobain chamada 'E-Coli' surge online; ouça

Com o lançamento do documentário Montage of Heck, dirigido por Brett Morgen, diversas faixas que seriam de autoria de Kurt Cobain - e estarão na trilha-sonora do filme a ser lançada - pipocam na internet. Saiu, nesta segunda-feira, 24, mais uma dessas, como se pode ouvir no player abaixo.

"E-Coli" reúne quase nove minutos de distorções e gritarias de Kurt. A faixa foi publicada em através do site Reddit e pouco sabe-se dela. Estima-se que ela tenha sido gravada entre 1993 e 1994, ou seja, já depois da explosão de popularidade do Nirvana, banda que chegou ao fim após a morte do líder do grupo.

++ Genialidade humana: vida de Kurt Cobain ganha contornos humanos no documentário ‘Montage of Heck’, produzido por sua filha.

O site Huffington Post afirma que ela estará no disco de trilha sonora do documentário, que chegará às lojas juntamente com o DVD do filme, em novembro deste ano.

Ouça "E-Coli":