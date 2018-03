Grandes nomes do rock formam nova banda chamada Chickenfoot

Embora o nome possa não ser do agrado de todos, os veteranos do Van Halen Sammy Hagar e Michael Anthony, o baterista Chad Smith, do Red Hot Chili Peppers, e o guitarrista Joe Satriani subiram nas paradas americanas com seu álbum de estreia, intitulado "Chickenfoot", este mês.

"Nós nos chamamos Chickenfoot como brincadeira, as pessoas começaram a curtir, então Chad falou 'vamos criar uma banda de verdade'", contou Hagar durante entrevista animada com a banda em Londres, onde o grupo se apresentou em uma turnê europeia.

"Joe tinha uma banda chamada The Squares. De repente, Chickenfoot nos pareceu um ótimo nome", brincou Hagar.

Ele e Anthony costumavam fazer jam sessions juntos no clube de Hagar no México, e, quando Smith se juntou a eles, tudo se encaixou. Smith, que ainda toca com os Chili Peppers, sugeriu que formassem um grupo, e Satriani foi convidado para ser a última peça do quebra-cabeças.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os quatro membros do Chickenfoot, somados, já venderam dezenas de milhões de discos e se apresentaram em milhares de shows ao longo dos anos, mas o entusiasmo juvenil de sua aventura mais recente vem do fato de estarem recomeçando outra vez.

"Apesar de todos já termos nomes conhecidos e termos tocado em outras bandas, somos uma banda nova", disse Hagar à Reuters.

O baixista Michael Anthony disse que não gosta do termo "supergrupo."

"Quando ouço o termo supergrupo, penso em alguma coisa pré-fabricada. Se a química não existe, vocês podem ser os melhores músicos do mundo, mas a coisa não sairá como isto vem saindo."

"Este grupo nasceu da amizade entre nós. Nesse sentido, foi algo mais orgânico."

A banda fez uma série de apresentações pequenas nos EUA antes de voar à Europa em turnê. No final de setembro, voltará à América do Norte para encerrar esse período de viagem.

"Somos uma banda nova, e quando você é uma banda nova, precisa apresentar-se em clubes e tocar para seus fãs", disse Smith. "Não estamos tocando coisas do Van Halen, do Joe ou dos Chili Peppers -- estamos tocando Chickenfoot."

O álbum de estreia do Chickenfoot, lançado no início de junho, estreou como número 4 na parada pop americana e número 1 na parada de música independente. Conservou sua posição na parada pop na semana seguinte, caindo para 7o na semana mais recente.