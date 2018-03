Grandes nomes do metal se apresentam em SP no próximo dia 22

Abalo sísmico na Barra Funda, na zona oeste de São Paulo. No próximo dia 22 de novembro, uma escalação de time de futebol reúne 11 dos maiores nomes do heavy metal no mesmo palco. Eles vão se juntar numa banda all stars para um show único, montado especialmente para essa apresentação.

O grupo Metal Allstars entra no palco às 20h do sábado com Zakk Wylde (Black Label Society, Ozzy), Joey Belladonna (Anthrax), Max Cavalera ( Soulfly, Cavalera Conspiracy), Geoff Tate (ex-Queensryche), Dave Ellefson (Megadeth), Chuck Billy (vocalista da Testament), Gus G (Ozzy), Blasko (Rob Zombie, Ozzy), Kobra Paige (a cantora canadense e líder do Kobra Paige & The Lotus), Conrad "Cronos" Lant (Venom) e Vinny Appice (Black Sabbath, Dio).

Os ingressos já estão à venda nos canais oficiais da Ticket360 e também na Galeria do rock sem taxa de conveniência. O Korzus é a banda convidada. Os grupos Capadocia e Project46 completam o line up como representantes do underground nacional e da nova geração do metal brasileiro. O site oficial é o : facebook.com/metalallstarsbrasil

Serviço

Metal All Stars

Zakk Wylde, Joey Belladona, Max Cavalera, David Ellefson, Blasko, Vinnie Appice, Cronos, Chuck Billy entre outros.

Abertura: Project46 e Capadocia

Local: Espaço das Américas

Endereço: R. Tagipuru, 795, Barra Funda - São Paulo, 01156-000

Data: 22/11/2014 - Sábado

Horário de início dos shows: 21h30

Abertura da casa: 20h00

Preços

Pista comum: R$70,00 estudante - R$ 140,00 inteira

Pista Premium: R$ 150,00 estudante - R$ 300,00 inteira

Mesanino: R$250,00 estudante - R$500,00 inteira

Venda Online: https://www.ticket360.com.br/

Bilheteria oficial

Espaço das Américas: Rua Tagipuru, 795 - Barra Funda

Funcionamento: de segunda a quarta (das 10h00 às 19h00), e de quinta a sábado (das 11h00 às 19h00).

Formas de Pagamento: cartões de crédito, débito e dinheiro