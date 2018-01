Grammy: The Police toca <i>Roxanne</i> em apresentação histórica A cerimônia do 49º Grammy começou com a apresentação do grupo britânico The Police, que embalou as celebridades ao som de um dos seus maiores sucesso: Roxanne. A apresentação pode ser considerada histórica, pois colocou em palco Sting, Stewart Copeland e Andy Summers, para comemorar o aniversário de 30 anos de formação do grupo - que está separado desde 1984. A canção empolgou a platéia e era um dos momentos mais esperados da festa, quando a Academia de Artes e Ciências de Gravação premia em 108 categorias os músicos que despontam nas paradas de sucesso de todo o mundo, entre mais de 500 candidatos. A banda formada por Sting, Stewart Copeland e Andy Summers marcou, definitivamente, o som dos anos 80 e é conhecida por hits como Roxanne, Message in a Bottle e Every Breath you Take. Seus fãs esperavam uma nova apresentação há 23 anos. Em toda a história da premiação, o The Police ganhou cinco Grammys. A favorita da noite é Mary J. Blige, que já arrebatou dois dos oito prêmios a que foi indicada, entre eles o de melhor álbum com Breakthrough e melhor canção R&B, por Be Without You, do mesmo álbum. Os roqueiros californianos Red Hot Chili Pepper também começaram a entrega de prêmios como campeões, com três estatuetas, entre as seis a que concorriam. O grupo obteve reconhecimento como melhor grupo de rock e melhor canção, para Dani California e o prêmio de melhor edição especial para o seu álbum Stadium Arcadium. O grupo, escassamente reconhecido pelo Grammy, também aspira ao prêmio de melhor álbum do ano.