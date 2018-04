Grammy terá shows de Lady Gaga, Katy Perry e Arcade Fire

LOS ANGELES - Lady Gaga, Katy Perry e Eminem são alguns dos artistas que se apresentarão na cerimônia de entrega da 53ª edição do Grammy, que acontecerá em 13 de fevereiro no Staples Center, em Los Angeles.

Segundo a lista divulgada pela Academia de Gravação, também haverá shows de Arcade Fire, Miranda Lambert e Cee Lo Green.

O rapper americano Eminem é o artista com mais indicações no Grammy deste ano, 10, seguido pelas sete nomeações de Bruno Mars e pelas seis de Lady Gaga, Lady Antebellum e Jay-Z.

Eminem, já com 11 prêmios Grammy em sua estante, foi indicado, entre outras categorias, por melhor álbum, melhor gravação e canção do ano (por "Love the way you lie", em dueto com Rihanna). Seu disco "Recovery" também foi indicado na categoria de melhor álbum de rap.

O principal adversário de Eminem será o cantor, compositor e produtor Bruno Mars.

Além de Eminem, Lady Gaga, Katy Perry, a banda canadense Arcade Fire e o trio de música country Lady Antebellum disputarão a láurea de melhor álbum do ano.