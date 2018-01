Grammy será tomado por união de casais homoafetivos

Dezenas de casais vão se casar neste domingo (26) durante a transmissão ao vivo da do Grammy Awards enquanto Macklemore & Ryan Lewis apresentarem Same Love, música que concorre à categoria canção do ano, que se tornou um hino na campanha pela legalização do casamento gay nos Estados Unidos.

Queen Latifah conduzirá a cerimônia, com a diva pop Madonna se apresentando ao lado da dupla de hip-hop e da cantora Mary Lambert, que participa da versão original da canção.

Lewis disse que os casamentos, incluindo 34 casais de várias idades e etnias, alguns gays, alguns heterossexuais, "estará em nossas mentes a declaração final de igualdade, de que todos os casais têm direito a exatamente as mesmas coisas."

"Nós estamos falando sério sobre isso", disse Ken Ehrlich, produtor de longa data do Grammy. Ehrlich, observando que a decisão reflete suas próprias crenças pessoais - ele tem uma filha homossexual - disse: "Eu não gostaria de fazer uma declaração ampla que representasse os pontos de vista da academia ou da rede de televisão CBS", que transmite a premiação ao vivo do Staples Center, em Los Angeles.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Abordando o potencial da controvérsia, Neil Portnow, presidente da Academia Nacional de Artes e Ciências, disse "eu espero que as pessoas com todos os tipos de opiniões possam expressá-las, e isso é saudável."

A ideia para o casamento coletivo surgiu no último outono, quando Ehrlich e o duo (Macklemore & Ryan Lewis) se reuniram para falar de uma performance no Grammy. Desde uma apresentação ocasional dos cantores com destaque para propostas de casamento, Ehrlich sugeriu um casamento.

Uma empresa de casting buscou casais e inicialmente disse apenas que a cerimônia aconteceria ao vivo na televisão. Eles somente souberam que seria no Grammy poucas semanas antes e tiveram que assinar contratos de confidencialidade.Para Macklemore & Ryan Lewis, que concorrem à canção do ano com Same Love, o evento tem uma importância pessoal, já que a irmã de Lewis, Laura, se casará com o namorado durante a cerimônia.

"Uma noite que já é enorme para mim, para a música, mas ter a minha irmã se casando e a minha família lá, assistindo, é o que faz tudo isso ser incrível". A dupla foi nomeada para sete categorias.