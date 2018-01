Grammy mostrou ano fraco das mulheres na música dos EUA

Não foi um ano de destaque para as mulheres no Grammy. Não houve uma daquelas suprematistas de sempre – como o foram no passado Beyoncé, Lauryn Hill, Adele, Alicia Keys e outras. Faltou um grande disco ou uma grande polemista.

Mesmo as estrelas não tiveram grande destaque. Lady Gaga esteve ausente, assim como Miley Cyrus e Britney Spears. Nos números musicais, faltou uma grande diva. Taylor Swift e Kacey Musgraves não têm “musculatura” para segurar a onda como performers. Beyoncé teve uma produção muito econômica.

Quem segurou a onda foi a newcomer Lorde (a neozelandesa Ella Yellich-O’Connor, de 17 anos) em duas categorias, Lorde levou o prêmio de Canção do Ano por Royals, batendo Katy Perry, Bruno Mars, Pink e Macklemore & Ryan Lewis.