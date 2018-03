Grammy Latino tem show de Daniela Mercury e passa na Band

Daniela Mercury é uma das atrações da festa de entrega dos prêmios Grammy Latino, nesta quinta, 5, em Las Vegas, que investe pesado na música brasileira nesta edição de aniversário de dez anos do prêmio. A cantora brasileira venceu em 2007 o Grammy Latino na categoria de Melhor Álbum de Música Regional ou de Raízes Brasileiras com o álbum Balé Mulato Ao Vivo.

A cerimônia, que terá como mestres de cerimônia o ator e comediante Eugenio Derbez e a atriz e cantora Lucero, ambos mexicanos, será transmitida no Brasil pela Band. Nos estúdios da emissora, a festa começa às 23 horas, com apresentação de Lorena Calábria, comentários de Guto Graça Mello e convidados especiais como NX Zero, Inimigos da HP, Caju & Castanha, Sérgio Reis e Jorge Vercilo.

Um dos grandes destaques da noite é o show da americana Alicia Keys, vencedora de 12 prêmios Grammy, com o cantor espanhol Alejandro Sanz, ganhador de 14 prêmios Grammy Latino, em uma atuação especial pelo aniversário da premiação, informou a Academia Latina de Gravação (Laras) em comunicado. Alicia colaborou na canção Looking for Paradise, do último disco de Sanz, Paraíso Express, que será lançado em 10 de novembro.

A italiana Laura Pausini também se apresentará durante a premiação em Las Vegas e terá a ilustre companhia do espetáculo Le Rêve, do Cirque du Soleil.

Também foram confirmados para apresentar a entrega dos prêmios de algumas categorias celebridades como a Miss Universo 2009, a venezuelana Stefanía Fernández, a atriz americana Eva Longoria Parker, famosa pela série Desperate Housewives, e a atriz e cantora mexicana Dulce María, ex-integrante do grupo mexicano RBD.

O duo Calle 13 de Porto Rico, formado por René Pérez e Eduardo Cabra, é o favorito da lista de indicados ao Grammy Latino deste ano, com cinco indicações por seu último álbum Los de Atrás Vienen Conmigo. Com três indicações cada, figuram Caetano Veloso e Gilberto Santa Rosa e os portorriquenhos Wisin e Yandel e com duas indicações, Luis Fonsi, Ricardo Arjona, Babasónicos, Laura Pausini, Bebe e a cantora recentemente falecida Mercedes Sosa.

A cerimônia de gala do Grammy Latino será realizada no hotel e cassino Mandalay Bay, em Las Vegas. Antes do espetáculo transmitido pela televisão, a ex-Miss Universo venezuelana Bárbara Palacios apresentará os ganhadores de 35 das 49 categorias. A cerimônia prévia será transmitida ao vivo pela primeira vez pelo site latingrammy.com.

Nessa lista está o veterano cantor mexicano Juan Gabriel que vai receber o prêmio de Personalidade do Ano da Academia Latina da Gravação, um reconhecimento que em 2008 foi para Gloria Estefan.

O Grammy homenageia este ano a brasileira Beth Carvalho, o argentino Charly García, por uma vida dedicada à música, assim como os mexicanos Marco Antonio Muñiz e Juan Romero, o cubano Cándido Camero e a peruana Tania Libertad.

O prêmio de melhor Álbum do Ano será disputado pelo brasileiro Ivan Lins & The Metropole Orchestra, a argentina Mercedes Sosa, o nicaraquense Luis Enrique, os portoriquenhos do Calle 13, o colombiano Andrés Cepeda. Calle 13 e Ivan Lins & The Metropole Orchestra disputam ainda o prêmio de melhor Gravação do Ano, por Arlequim Desconhecido e Hay Nadie Como Tú, respectivamente, assim como En Cambio No de Laura Pausini, Aquí Estoy Yo de Luis Fonsi e Si No Vas a Cocinar, de José Lugo conm Gilberto Santa Rosa.

Veja quem são os brasileiros que estão concorrendo ao prêmio:

Categorias Gerais

Gravação do Ano:

Arlequim Desconhecido - Ivan Lins & The Metropole Orchestra (Biscoito Fino)

Melhor Canção "Urban":

Desabafo - Marcelo D2 & Nave(EMI Music Brasil)

Cantor/Compositor:

Zii e Zie - Caetano Veloso (Mercury Records/Universal Music)

Estudando a Bossa - Nordeste Plaza - Tom Zé (Biscoito Fino)

Melhor Álbum Infantil:

Grandes Pequeninos - Jair Oliveira e Tania Khalill(S Desamba)

A Casa Amarela - Veveta e Saulinho (Mercury/Universal Music)

Vitor e Vitória - Vitor e Vitória (EMI Music Brasil)

Melhor Álbum de Jazz:

Forests - Brazilian Trio (Zoho Music)

Melhor Álbum Instrumental:

Lua Cheia - Mauro Senise Toca Dolores Duran e Sueli Costa - Mauro Senise(Biscoito Fino)

Melhor Álbum de Música Clássica:

Cavaleiro Neukomm Criador da Música de Câmara no Brasil - Ricardo Kanji & Rosana Lanzelotte; Anna Carolina Gomes(Biscoito Fino)

Melhor Produção de Álbum:

Dois Mundos - Gabriel Pinheiro, engineer; Ricardo Dias, mastering engineer (Scott Feiner & Pandeiro Jazz)(Biscoito Fino)

Labiata - Denílson Campos, Rodrigo Delacroix & Jr Tostoi, engineers; Ricardo Garcia, mastering engineer (Lenine)(Lado B/Casa 9/Universal Music)

Telecoteco - Renato Alsher, Fernando Aponte, Julio Berta, Marcos Cunha, Zé Guilherme, Caco Law, Alex Moreira & LC Varella, engineers; Carlos Freitas, mastering engineer (Paula Morelenbaum)(Universal Music/Mirante)

Melhor Vídeo Musical (Versão Longa):

E a Música de Tom Jobim - Roberto Carlos e Caetano Veloso - Monique Gardenberg & Felipe Hirsch (video directors); Guto Graça Mello (video) (Sony Music Entertainment)

Pode Entrar - Ivete Sangalo - Joana Mazzucchelli (video director); Joana Mazzucchelli (video producer)(Caco Discos/Universal Music)

Categorias Brasileiras:

Melhor Álbum Pop Contemporâneo Brasileiro:

La Plata - Jota Quest(Sony BMG Music Entertainment)

Multishow Ao Vivo - Rita Lee(Biscoito Fino/Multi Show)

Em Londres - Roupa Nova (Roupa Nova Music)

Pode Entrar - Ivete Sangalo (Caco Discos/Multishow/Universal Music)

Estandarte - Skank (Sony BMG Music Entertainment)

Melhor Álbum de Rock Brasileiro:

Cinema - Cachorro Grande (Deckdisc)

Rock 'N' Roll - Erasmo Carlos (Coqueiro Verde Records)

Agora - Nx Zero(Arsenal Music/Universal Music)

Tá Tudo Mudando - Zé Ramalho(EMI Music Brasil)

Sacos Plásticos - Titãs(Arsenal Music/Universal Music)

Melhor Álbum de Samba/Pagode:

MTV Ao Vivo - Arlindo Cruz(Deckdisc/MTV)

O Pequeno Burguês!! - Martinho da Vila(MZA Music)

Ao Vivo na Ilha da Magia - Exaltasamba (EMI Music Brasil)

Romântico ao Vivo - Harmonia do Samba (Atração/Fonográfica/Sunshine Entertainment)

Ao Vivo em Zoodstock - Inimigos da Hp( ArtMix/EMI Music Brasil)

Uma Prova de Amor - Zeca Pagodinho (Mercury/Universal Music)

Melhor Álbum de Música Popular Brasileira:

O Coração do Homem-Bomba Volume 1 - Zeca Baleiro (MZA Music)

Pelo Sabor do Gesto - Zélia Duncan (Universal Music/Mercury Records)

Regência: Vince Mendoza - Ivan Lins & The Metropole Orchestra (Biscoito Fino/Oilua)

Trem da Minha Vida Ao Vivo - Jorge Vercillo (EMI Music Brasil)

Nova Estação - Wanderléa (Lua Music/ABMI)

Melhor Canção Brasileira (Língua Portuguesa):

A Cor Amarela - Caetano Veloso, composição (Caetano Veloso) (Mercury Records/Universal Music)

Agora Eu Já Sei - Gigi & Ivete Sangalo, composição (Ivete Sangalo) (Caco Discos/Universal Music)

Ainda Não Passou - Nando Reis, composição (Nando Reis)(Mercury Records/Universal Music)

Martelo Bigorna - Lenine, composição (Lenine)(Ladob/Casa 9/Universal Music)

Não é Proibido - Dadi, Seu Jorge & Marisa Monte, composição (Marisa Monte)(Phonomotor)

Melhor Álbum de Música Sertaneja:

Curtição - João Bosco & Vinícius (Sony Music)

De Volta aos Bares - Bruno & Marrone (Sony Music)

Despedida - Edson & Hudson (EMI Music Brasil)

Voz do Coração (Ao Vivo) - César Menotti & Fabiano (Mercury Records/Universal Music)

Coração Estradeiro - Sérgio Reis (Atração Fonográfica/Sunshine Entertainment)

Borboletas - Victor & Leo (Sony BMG Music Entertainment/Day 1 Entertainment/Vida Boa)

Melhor Álbum de Música de Raízes Brasileiras - Regional Nativa:

As Músicas do Filme O Menino da Porteira - Daniel (Warner Music Brasil)

Alma Caipira - Mazinho Quevedo (Atração Fonográfica)

40 Anos - Sempre Gaúchos! - Os Serranos (Acit)

A Festa - Tchê Guri (Acit)

Micareta 2 Sertaneja - Tradição (Acit)

Melhor Álbum de Música de Raízes Brasileiras - Regional Tropical:

Amor Sem Fim - Banda Calypso (MD Music)

Sorria Você Está Sendo Filmado - Caju & Castanha (Independent)

Minha Praia - Netinho (Som Livre)

Orquestra Contemporânea de Olinda - Orquestra Contemporânea de Olinda (Som Livre Apresenta)

Balaio de Amor - Elba Ramalho (Biscoito Fino)