Grammy Latino inicia dois dias de festa e homenagens a Roberto Carlos

O Grammy Latino dá início nesta quarta-feira, em Las Vegas, a dois dias de festa com homenagens a Roberto Carlos, antes da cerimônia, na quinta-feira, do prêmio mais importante da música ibero-americana.

A Academia Latina da Indústria Fonográfica decidiu homenagear este ano a carreira de um dos músicos mais queridos do Brasil e que vendeu mais de 100 milhões de álbuns em todo o mundo.

Depois de surgir com o principal nome da Jovem Guarda, Roberto Carlos se tornou, ao longo dos anos 70, o Rei das canções românticas e imortalizou músicas que se tornaram clássicas, como Detalhes e O Show já Terminou. "É um prêmio muito merecido", explicou o presidente da Academia, Gabriel Abaroa Jr. "Consagra um dos artistas mais importantes do Brasil e da América Latina".

O tributo a Roberto Carlos, de 74 anos, incluirá um jantar e um show, no qual atuarão juntos os cantores mais destacados do cenário musical atual, como Alejandro Sanz, Carlos Vives, Maná, Julieta Venegas, Pablo Alborán, Leslie Grace e Seu Jorge.

O dia de homenagens também reconhecerá a trajetória profissional de outros nove artistas, entre ele o também cantor e compositor brasileiro Djavan.

Na cerimônia de premiação da 16ª edição do Grammy, a paulista Tulipa Ruiz e o grupo Vitrola Sintética são os representantes do Brasil nas categorias gerais do Grammy Latino, ambos indicados como artista revelação.

A curiosidade fica por conta do fato de que tanto Tulipa como o Vitrola Sintética já lançaram três álbuns em suas carreiras.

No geral, os cantores mexicanos Leonel García e Natalia Lafourcade lideram as indicações, concorrendo em seis e cinco categorias, respectivamente.