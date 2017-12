Grammy latino homenageia Paralamas e dominicano Juan Luis Guerra Os Paralamas do Sucesso e o empresário musical João Araújo foram os brasileiros homenageados na quarta-feira pela Academia Fonográfica Latina, que organiza o Grammy Latino. A noite contou com grandes nomes da música latina, de Ricky Martin a Rubén Blades, para festejar o dominicano Juan Luis Guerra, eleito personalidade do ano pela academia. Os Paralamas receberam o prêmio especial de Excelência Musical do Grammy, que é dado "aos artistas que durante suas carreiras realizaram contribuições criativas de importância artística excepcional no campo da gravação", segundo a gravadora EMI. João Araújo, pai do cantor Cazuza e atual presidente de honra da Associação Brasileira dos Produtores de Discos, foi homenageado com o prêmio de Conselho Diretor do Grammy por "contribuições importantes nas áreas de gravação e promoção de música". O dominicano Juan Luis Guerra foi o principal homenageado da festa em Las Vegas antecedendo a entrega dos prêmios do Grammy Latino, nesta quinta-feira. O dominicano está indicado em várias categorias por seu mais recente trabalho, "La Llave de Mi Corazón". Quase 20 anos depois de romper os padrões com a canção "Ojalá que Llueva Café", Guerra escutou suas composições mais famosas serem cantadas por um grande elenco de estrelas, acompanhadas pela sua big-band 440. Os mais jovens, como Martin, o cantor de salsa Victor Manuelle e o "rei do reggaeton" Daddy Yankeee -- todos porto-riquenhos -- falaram de Guerra como fonte de inspiração para sua carreira. E os mais veteranos, como Blades e o dominicano Johnny Ventura, agradeceram a ele por levar os gêneros típicos do seu país -- a bachata e o merengue -- e a música latina como um todo a patamares mais elevados. A brasileira Daniela Mercury, os rappers cubanos do Orishas, os mexicanos Lucero e Aleks Syntek, a dominicana Milly Quezada e o colombiano Carlos Vives também interpretaram canções de Guerra, sendo o último com um acordeonista que deu um toque rural a "Ojalá que Llueva Café". Guerra cantou três composições suas, terminando a noite com "La Bilirrubina", sucesso do álbum "Bachata Rosa" (1991), que vendeu mais de 5 milhões de cópias. (Por Mary Milliken)