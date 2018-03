Grammy esnoba Justin Bieber e One Direction

LOS ANGELES - Fãs irados de Justin Bieber e da banda adolescente One Direction usaram as redes sociais para expressar a indignação pela ausência dos artistas nas indicações para o Grammy.

A banda indie-pop fun. e o rapper Frank Ocean dominaram as indicações para a próxima edição do prêmio musical, anunciadas na quarta-feira, 5. Eles concorrerão em seis categorias, mesmo número que The Black Keys, Mumford & Sons, Jay-Z e Kanye West.

Mas alguns dos artistas de maior sucesso comercial deste ano foram ignorados pela Academia Fonográfica.

Bieber, de 18 anos, que em novembro recebeu três troféus do American Music Awards, não comentou a exclusão. Mas seu agente, Scooter Braun, colocou a boca no mundo.

"Comissão do Grammy, vocês estragaram essa. A coisa mais difícil de fazer é transição, manter o trem em movimento. O garoto cumpriu. Álbum de enorme sucesso, turnê esgotada, e conquistou as pessoas... Desta vez ele merecia ser retribuído", escreveu ele em uma série de mensagens no Twitter.

Muitos dos 31 milhões de seguidores de Bieber no Twitter também se manifestaram, e "hashtags" como #BieberForGrammys ("Bieber para os Grammys") apareceram entre os principais assuntos do site na quinta-feira.

O cantor canadense, que nunca ganhou um Grammy, lançou em junho um novo álbum, Believe, transmitindo uma imagem mais adulta. O trabalho incluía sucessos como Boyfriend e As Long As You Love Me, e já vendeu mais de 1,1 milhão de cópias.

A One Direction também ficará de mãos abanando no Grammy, apesar de seu álbum de estreia, Up All Night, ter liderado a parada Billboard 200. O quinteto tem feito shows com lotação esgotada no mundo todo, e neste ano ganhou três categorias do MTV Vídeo Music Awards.

O Grammy é definido por membros da Academia Fonográfica, em 81 categorias. Outras ausências notáveis nas indicações deste ano incluem Lady Gaga, Nicki Minaj e o sul-coreano Psy. Os prêmios serão entregues numa cerimônia com apresentações musicais ao vivo, em Los Angeles, no dia 10 de fevereiro.