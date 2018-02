Grafiteiros Os Gêmeos assinam capa de novo álbum do Jota Quest

O Jota Quest lançará um novo disco de estúdio no próximo dia 20 de novembro. Ainda sem título, o oitavo álbum da carreira dos mineiros tem a capa estampada por um grafite da dupla brasileira OsGemeos. A imagem foi feita no ateliê deles, em São Paulo, e fotografado para o lançamento da banda.

Com seu traço old school psicodélicio a arte de Os Gêmeos, que também participam do novo vídeo-clipe Blecaute, vem para colaborar com o conceito do novo álbum que reafirma sua verve dançante, moldada pelos caminhos da black-music (funk, disco, soul), que marcou a chegada do grupo a cena pop-rock dos anos 90.

Três sucessos do Jota Quest

Só Hoje

O Que Eu Também Não Entendo

Mais uma Vez