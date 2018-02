Grã-Bretanha ameaça deportar ex-favorita em programa de calouros

Gamu Nhengu, de 18 anos, nascida no Zimbábue, foi surpreendentemente eliminada do programa no fim de semana, o que resultou em críticas a Cheryl Cole, jurada responsável pela decisão, e motivou uma campanha que já atraiu mais de 200 mil adesões no Facebook. A eliminação de Nhengu também foi capa dos principais jornais populares da Grã-Bretanha.

Agora, as autoridades imigratórias confirmam que a mãe dela não recebeu autorização para permanecer na Grã-Bretanha. A família vive na Escócia.

"A solicitação feita pela sra. Ngazana e sua família foi recusada por não atender a todas as condições para a aprovação. Sua família, que fez a solicitação na condição de dependente dela, foi portanto também recusada", disse a chancelaria em nota.

"Quando as pessoas não têm o direito de permanecer no Reino Unido, esperamos que saiam voluntariamente", acrescentou o texto.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Não ficou claro se Cole sabia dos problemas imigratórios da candidata na hora de eliminá-la.

(Reportagem de Mike Collett-White)