Gorillaz vai lançar terceiro álbum em março

o após o anúncio desta semana de que vai liderar as atrações no festival Coachella, no sul da Califórnia, em abril, a banda pop de Damon Albarn Gorillaz, feita de músicos animados, informou que vai reaparecer em 9 de março com seu terceiro álbum.

Ouça 'stylo', novo single do Gorillaz

Com 16 faixas, o álbum "Plastic Beach", da Virgin Records, terá vários artistas convidados, entre os quais Lou Reed, Mos Def, Snoop Dogg, De La Soul, Bobby Womack, Mark E. Smith, do The Fall, e Gruff Rys, do Super Furry Animals.

O primeiro single do álbum, "Stylo", estreou nas rádios na quarta-feira e estará disponível no varejo digital a partir de 26 de janeiro.

Fundindo hip-hop, pop, reggae e influências do Oriente Médio com uma narrativa cômica dos "músicos", o Gorillaz já criou vários singles de sucesso, como "Clint Eastwood" e "Feel Good Inc."

Essa combinação eclética de sons e vocais vem resultando em ótimas vendas. De acordo com a Nielsen SoundScan, o álbum de estreia "Gorillaz", de 2000, vendeu 1,9 milhão de cópias nos Estados Unidos, e "Demon Days", de 2005, 2,2 milhões.

Ainda não foram anunciadas outras apresentações, mas o show do Gorillaz em Coachella, que terá lugar entre 16 e 18 de abril em Indio, Califórnia, será incrementado com participações dos convidados Gruff Rys e Little Dragon, que também estão entre as atrações do festival. (Billboard)