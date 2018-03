Gorillaz lidera paradas britânicas na prévia semanal da BBC

A banda virtual Gorillaz liderava a corrida pelo primeiro lugar nas paradas semanais britânicas nesta quarta-feira, na primeira atualização do meio da semana das vendas de músicas transmitida pela BBC Radio 1.

Porém, "Plastic Beach", terceiro álbum do grupo que conta com a participação de nomes como Snoop Dogg, Lou Reed e Bobby Womack, está apenas cinco por cento à frente do segundo colocado "Brother", da banda irlandesa Boyzone.

O álbum "A Curious Thing", de Amy Macdonald, era o terceiro, de acordo com a Official Charts Company, seguido pela trilha sonora do novo musical de Andrew Lloyd Webber, "Love Never Dies", a sequência do sucesso "O Fantasma da Ópera".

O último colocado entre os cinco era "The Element of Freedom", de Alicia Keys.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A tabela final será anunciada, como de costume, no domingo.

Na parada de singles, Tinie Tempah estava no caminho de retomar a primeira posição no domingo, com "Pass Out". A música "Rude Boy", da Rihanna, estava em segundo, e a sensação teen canadense Justin Bieber era o número três, com o lançamento "Baby". (Reportagem de Mike Collett-White)