Gorbachov lança disco com canções de amor para esposa morta

O ex-presidente soviético Mikhail Gorbachov afirmou nesta terça, 16, que gravou um disco com canções de amor dedicado à mulher, Raísa Gorbachova, que morreu há dez anos, mas acrescentou que o disco não estará disponível nas lojas.

"O disco contém as sete canções de amor preferidas de Raísa Maxímovna (esposa de Gorbachov). Cantei eu mesmo acompanhado por (o músico) Andrei Makarevich. Colocamos a leilão em uma disputa beneficente em Londres e não será divulgado ao público", afirmou Gorbachov à agência Interfax.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O disco Canções para Raísa foi gravado com a colaboração de Makarevich, um conhecido músico e compositor russo, cofundador e líder da Mashina Vremeni, uma banda de rock cultuada na União Soviética e que, 40 anos após sua fundação, continua ativa.

"Em resposta ao pedido das 347 pessoas presentes no velório, Mikhail Sergueyevich cantou uma das músicas de amor mais emocionantes, interpretação que foi recebida com uma tempestade de aplausos de entusiasmo", afimou Pavel Palazhchenko, porta-voz da Fundação Raísa Gorbachova.

O leilão beneficente, realizado na semana passada em Londres em colaboração com a Fundação Marie Curie, contou com a presença do prefeito da capital britânica, Boris Johnson, a esposa do primeiro-ministro do Reino Unido, Sarah Brown, a escritora J.K. Rowling e a atriz Vanessa Redgrave, entre outros convidados.