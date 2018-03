Google comemora 65º aniversário de Freddie Mercury

A página principal do Google amanheceu com um logo diferente nesta segunda-feira, 5, dia em que Freddie Mercury, lendário vocalista do Queen, completaria 65 anos de idade. Como em algumas datas comemorativas deste ano, o logotipo do buscador ganhou versão animada, de pouco mais de um minuto com a canção Don't Stop Me Now , em homenagem ao cantor.

O vocalista de uma das bandas de classic rock mais famosas da Inglaterra nasceu em Zanzibar, ilha africana pertencente hoje à Tanzânia, em 5 de setembro de 1945 e foi batizado como Farrokh Bulsara. Foi, entretanto, no Reino Unido que desenvolveu seu talento para a música - e adotou o nome de Freddie Mercury -, reconhecido mais tarde em suas composições - entre elas Bohemian Rhapsody e We Are The Champions - e vocal inconfundível, o que o levou a figar entre o melhores cantores de todos os tempos para críticos e publicações importantes, como a revista Rolling Stone.

Com o Queen, Freddie gravou 16 discos. Após sua morte, John Deacon, baixista da banda e seu grande amigo, parou de tocar. Os outros integrantes, Brian May e Roger Taylor, nunca se separaram definitivamente, mas o Queen nunca mais teve o sucesso conquistado enquanto Freddie Mercury liderava o grupo. Freddie lançou ainda dois álbuns solo, em que aparece um de seus duetos mais famosos, How Can I Go On, com a cantora de ópera Montserrat Caballé.

Freddie Mercury faleceu precocemente, aos 45 anos, por complicações da aids, em 24 de novembro de 1991, um dia depois de revelar sua doença para o mundo.