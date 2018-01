Gnarls Barkley, Red Hot e Beyoncé devem animar o Grammy A cantora Beyoncé e as bandas Gnarls Barkley e Red Hot Chili Peppers devem se apresentar na cerimônia de premiação do 49.º Grammy Awards, de acordo com o site da revista especializada em música NME. O evento será realizado em 11 de fevereiro, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O Gnarls Barkley concorre em quatro categorias, entre elas melhor álbum do ano por St. Elsewhere e melhor gravação do ano pelo hit Crazy. A banda alcançou o auge da carreira em 2006 e conseguiu o feito de chegar ao topo da parada britânica com venda de CDs exclusivamente pela internet. A grupo Red Hot Chili Peppers concorre em seis categorias, incluindo a de melhor álbum e melhor álbum de rock pelo criticamente aclamado CD Stadium Arcadium. Já Beyoncé - que poderá ser vista em fevereiro nas salas de cinema do Brasil em Dreamgirls - Em Busca de Um Sonho - pode levar para casa seis prêmios. Entre eles, a pop star concorre na categoria melhor canção de R&B, por Déjà Vu. Os indicados ao 49.º Grammy, considerado o "Oscar da música", foram divulgados no início de dezembro. Mary J. Blige, a grande vencedora da última edição do Billboard Music Awards, lidera o ranking com oito indicações. A cerimônia acontece no Staples Center de Los Angeles e terá como uma das apresentadores a cantora Pink, de acordo com a MTV americana.