Gloria Trevi conquista um disco de ouro no México A cantora mexicana Gloria Trevi conquistou o disco de ouro no México por ter vendido mais de 50 mil unidades de seu álbum antológico "La Trayectoria", que foi lançado há dois meses, segundo informou hoje sua gravadora. O disco inclui quatro canções inéditas, "El Secreto", "Estrella de la Mañana", "Sufran con lo Que Yo Gozo" e "Todos me Miran", sucesso que logo ficou nos primeiros lugares das listas das rádios do país. A Associação Mexicana de Produtores de Discos do México (Amprofon) concedeu este reconhecimento a Gloria pelas vendas altas do disco que gravou ao vivo durante suas apresentações no Palácio dos Esportes da Cidade do México e na Arena de Monterrey, em março de 2005, segundo comunicado divulgado pela Univision Music. Estes shows marcaram a volta de Gloria após nove anos de ausência dos palcos. Ela foi presa no Brasil em 2000, junto com seu ex-empresário Sérgio Andrade a sua dançarina María Raquenel Portillo, acusados de rapto e corrupção de menores. Os três ficaram presos em Brasília, onde Gloria ficou grávida e teve um filho na prisão, Angel Gabriel, supostamente de seu ex-empresário. Gloria e María foram extraditadas em 2002 absolvidas algum tempo depois, enquanto Sérgio Andrade permaneceu preso em Brasília e só foi extraditado no final de 2003.