Glória ao Samba mostra seus tesouros no Memorial

Antes de o samba ser samba, ele vivia como um fiapo de refrão na memória de Dona Ledahi. Um pandeiro abafado pelo passar dos tempos em que tudo era diferente nas terras da Serrinha – de quando as peles dos instrumentos eram feitas com couro de gato e os sambas, sem pressa, tirados do couro dos homens. Filha de Dona Eulália, uma das fundadoras do Império Serrano, Ledahi viu chegar os meninos de São Paulo com alguma desconfiança.

Paulo Mathias e Rafael Lo Ré entraram armados de um gravador digital, uma câmera, alguns recortes de jornal e uma expectativa nervosa. Queriam saber o que restava dos anos 1930 e 40 nas lembranças de Ledahi. A princípio, nada. Até que um trecho de um jornal de época foi mencionado, alguns refrãos citados e tudo veio à tona. Silas de Oliveira, Manula, Molequinho e uma preciosidade de Aniceto. Estavam todos lá, intactos nos labirintos da mulher que cresceu sendo regida por um tamborim.

Os caçadores dos sambas perdidos trabalham assim. Sem intenção financeira, seguem suas profissões em horários comerciais e, nas horas vagas, reviram tudo o que pode ter sido feito do gênero entre as décadas de 1920 e 1950. O nome oficial do grupo é Glória ao Samba e seus maiores objetos de desejo são melodias e harmonias nunca registradas em disco. “Nosso interesse é pelos velhos”, diz Paulo Mathias, um dos integrantes.

Uma rara apresentação do Glória, já que eles resistem aos convites a shows para que a tradição da “palma da mão” não se perca nas exigências dos palcos, será neste sábado, 9, no festival CaosArte. Os 20 integrantes vão mostrar 45 sambas pesquisados, de autoria de Geraldo Pereira. Um deles – Fecha a Boca, Pateta, feito em resposta ao portelense Sai pra lá, Brocoió – nunca foi gravado. A roda, com entrada gratuita, será das 14h30 às 16h30.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A pesquisa do grupo parte de fragmentos de sambas mantidos pelas tradições orais em risco de extinção. “Infelizmente, muitos nunca gravados se foram junto com as pessoas que morreram”, diz Mathias. Conhecendo os mais velhos das velhas guardas de escolas como Estácio, Portela, Mangueira ou Império Serrano, os rapazes colhem histórias e tentam ativar as memórias para que elas revelem algo de que, muitas vezes, nem o próprio autor se lembra. “Esses rapazes fazem o samba sem agrotóxico. Eles já ensinaram a mim um samba meu que eu mesmo havia esquecido”, disse, em plena quadra da Portela, mestre Monarco, uma das maiores autoridades remanescentes do período clássico.

O samba feito pelo Glória, que de grupo de pesquisa se torna roda de samba nas casas de seus integrantes, mantém tradições preservadas pelos anos 1930, 40 e 50. Ali não há cantor segurando microfone. “A força do samba é o coletivo. Quem tiver vaidade, está excluído. As músicas são cantadas no coro, sem solistas, e cada um faz sua parte sem exibicionismo”, diz Rafael Lo Ré, outro que atua na linha de frente. O conceito dos shows em teatros e casas noturnas colide com o universo deste gênero sem estrelas. Samba de raiz profunda, além de não ter microfone nem popstar, é feito no chão.

Era no chão que um sambista se firmava. Manaceia, Paulo da Portela, Silas de Oliveira, Antonio Rufino, Zinco, Caxiné, Nilton Bastos, Mestre Fulero, Mijinha, Mulequinho, Carlos Cachaça, Geraldo Babão, Gradin, Antenor Gargalhada, Colher, Alberto Lonato e uma lista sem fim de homens que se alimentaram do samba por uma vida inteira, viveram a época em que o autor chegava “piano” na quadra de sua escola, cheio de esperanças para mostrar uma nova criação. Ele primeiro se aproximava do homem do cavaquinho e passava seu samba ali, discretamente, duas ou três vezes, até as cordas do cavaco abraçarem sua poesia. Uma roda se abria naturalmente e começava assim um belo batismo. Se as mulheres, sobretudo elas, cantassem com empolgação, a brasa se espalhava pela quadra, ganhava o bairro, transbordava ao próprio Rio de Janeiro. “Isso, algumas vezes, sem que jamais tocassem no rádio”, diz Lo Ré.

Mathias, Lo Ré e todos os outros integrantes do Glória ao Samba são paulistanos, algo que pode criar barreiras nas abordagens no Rio. O ato só se efetiva na extrema confiança, mas os rapazes andam com calma. Depois de ouvir eles cantarem aquilo de que suas próprias memórias se esqueceram, os senhores do samba sentem que estão salvos.