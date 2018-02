'Glee' bate o recorde dos Beatles na Billboard

Com seis singles entre os 100 melhores da lista da Billboard, o elenco de Glee baterá o recorde dos Beatles em número de canções de um artista ou grupo nas paradas americanas. Segundo o site da revista Hollywood Reporter, a marca deve ser atingida com a menção das seis novas músicas do seriado musical no ranking, que deve ser publicado nesta quinta-feira (14).

De acordo com a publicação, Glee terá 76 canções inclusas na lista, contra 71 dos Beatles, o grupo mais citado até hoje. Em comparação, a marca é ainda mais importante. Enquanto a banda britânica obteve a façanha em 32 anos (entre 1964 e 1996), o seriado superou o recorde em um ano, quatro meses e duas semanas.

As músicas que entrarão na parada esta semana são as do episódio especial com participação de Britney Spears. São cinco músicas covers de hits da cantora é um cover da banda Paramore. Até hoje, Glee já vendeu 11,5 milhões em downloads de músicas.

No Brasil, o seriado é exibido pelo canal Fox.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja também:

Episódio com Britney faz Glee bater recorde de audiência nos EUA

Confira a lista dos mais citados pela Billboard:

108 Elvis Presley

91 James Brown

75 "Glee"

74 Ray Charles

73 Aretha Franklin

71 The Beatles

67 Elton John

64 Lil Wayne

63 Stevie Wonder

61 Jay-Z