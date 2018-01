Gisele Bundchen participará de abertura do Rock in Rio 2017

A ubermodel Gisele Bundchen fará a abertura do Palco Mundo no primeiro dia do Rock in Rio 2017 nesta sexta-feira, 15. A modelo, conhecida por defender as causas socioambientais, fará o lançamento de um movimento global por um futuro melhor. A mulher do jogador Tom Brady é embaixadora da Boa Vontade do programa das Organizações das Nações Unidas (ONU) para o Meio Ambiente. Gisele, que mora nos Estados Unidos, já está no Brasil desde a última quarta-feira, 13.

Durante sua participação no Rock in Rio, a modelo desfilará com a bandeira do projeto Amazonia Live. Na manhã de hoje, Gisele fez um post no Instagram mostrando que já está no Rio de Janeiro. "Abençoado por Deus e bonito por natureza", escreveu ela na legenda de uma foto aérea da cidade.