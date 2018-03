Girls alia melodias eficazes a letras simplórias e contagiantes

O duo de indie rock californiano Girls está na crista do hype por dois motivos. O primeiro é a qualidade das canções de Christopher Owens, cujo talento alia melodias eficazes a letras simplórias, quase chavões, cantados em um falsete fragilizado que os tornam contagiantes: receita pop executada minuciosamente bem. O segundo é a história do próprio Owens, que viveu em um culto religioso que o proibiu de ter contato com o mundo exterior até os 16 anos.

Os detalhes sórdidos dessa história transformaram Owens no roqueiro ferido mais incensado da atualidade. "Isso tudo não passa de hype", desdenha Chet "JR" White, a outra metade do duo, quando indagado pelo Estado sobre o vício em analgésicos de Owens, discutido em uma matéria do site Pitchfork, mês passado. "É mais fácil para as pessoas pensarem que uma vez alcoólatra, sempre alcoólatra. Mas ele nunca chegou ao fundo do poço com o vício. Aquela história da Pitchfork estava fora de contexto. O repórter que fez a reportagem era conhecido nosso. E o Christopher estava falando sobre o disco, sem achar que seria citado", completa. No texto, Owens conta que há "muitas coisas erradas" com ele e está passando por um regime de abstinência por decisão própria, antes de fazer turnê. A reportagem deu peso ao lançamento do ótimo Father, Son, Holy Ghost, segundo da dupla, que chega ao Brasil esta semana, pela gravadora Lab 344. Trata-se de um dos melhores do ano até agora. E, mesmo assim, a honestidade lírica que Owens exerce ao compor e cantar é inseparável de sua história.

Owens foi criado pela mãe na seita Children of God, ou Family International, que prega a salvação através de um rompimento com o "mundo externo", no caso de Owens, toda bagagem cultural, econômica e científica americana. Como disse o próprio, em entrevista ao jornal britânico Guardian, era uma espécie de "talibã" do cristianismo. Quando tinha 16 anos, o garoto, que havia se mudado com a seita para a Eslovênia, foi convencido pela irmã, através de um telefonema, a escapar. Foi parar em Amarillo, no Texas, onde ela morava com o namorado. Stanley Marsh 3, o artista bilionário conhecido por suas obras de arte coletiva, acolheu-o e, segundo o que disse ao Guardian, Owens ficou amigo de Marsh porque sua criação havia sido tão retrógrada que ele e um cara de 63 anos tinham os mesmos ídolos.

A rebeldia com causa de Owens encontrou vazão no underground punk, onde formou com sua namorada uma banda chamada Curls, se envolveu com heroína e fez amizade com White, seu parceiro musical. Mas o cantor já havia sido traumatizado antes da fuga, pois sua mãe, que não mais participa do Children of God, deixou seu irmão morrer de pneumonia por ter se recusado a medicar a criança com remédios convencionais, além de ter se prostituído na presença do filho. A traumática relação maternal é o foco de diversas canções do novo disco. Na faixa-título, por exemplo, Owens canta: "E você terá de me perdoar, irmã. E eu terei de te perdoar para conseguir deixar isso para trás. Ninguém encontrará respostas procurando-as no escuro". Em Myma, sua admirável coragem de vasculhar as vísceras de sua história é letrada por "É tudo tão difícil. Estou tão sozinho e tão longe de você, Mãe", o que só perde para o nó na garganta de Vomit. Mesmo quando toca pesado, Owens ainda canta sobre tristeza, como faz em Die: "Nada vai ficar bem. Vamos todos nos drogar hoje à noite. Nada vai ficar O.K. Vai tudo para o fundo do poço hoje à noite".

No disco, os estorvos líricos de Owens ganham o ótimo amparo da produção de White, que optou por dar um verniz de rock clássico, de Pink Floyd e Led Zeppelin a Deep Purple. A citação de rock másculo dos anos 60 e 70 é, aliás, uma raridade no meio independente, em que a preferência retrô tende a ser por Beach Boys e os girl groups de Phil Spector. Portanto, ouvir Owens roubar descaradamente a melodia de Highway Star, do Deep Purple, em Die, traz uma certa alegria antiestablishment, que é reforçada pelos diversos solos de guitarra (outra raridade no contexto indie) que colorem o disco. "Muitas das canções foram feitas para o primeiro disco e deixadas de fora", conta White. "A maioria delas eu ouvi por muito tempo, pois eu e Chris moramos juntos e ele fazia as músicas na minha frente. Assim, tive bastante tempo para pensar sobre qual roupagem daria às canções", conta.

O ápice do disco é Vomit, excelente canção feita em três partes, que culmina em uma explosão de guitarras e vocais baseados em The Great Gig in the Sky, clássico do Pink Floyd do disco Dark Side of the Moon. "É curioso que esta possa parecer a música mais trabalhada do disco. Mas a ideia do que ela seria sempre esteve lá, desde quando era apenas voz e violão", relata White. “Nunca houve um momento eureka, simplesmente a ideia de que iríamos fazê-la ficar mais pesada à medida que crescesse", explica. Trata-se de uma expansão do som do Girls, que esteve no Brasil ano passado para o festival indie Popload Gig. Na época, o duo havia emplacado hits na cena indie, mas sua sonoridade não tinha a distinção que ganhou em Father, Son, Holy Ghost. O que sobressaía, como ainda ocorre, é a qualidade das canções e a habilidade de Owens de transformar sua dor em melodias e letras que satisfazem as necessidades musicais mais básicas do ouvinte.