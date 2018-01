Gipsy Kings fará 2 shows no Brasil em março

SÃO PAULO - A banda francesa Gipsy Kings fará dois shows no Brasil em março.

As apresentações serão realizadas no Rio de Janeiro (Citibank Hall), no dia 27, e em São Paulo (Credicard Hall), no dia 28.

O grupo liderado pelo vocalista Nicolas Reyes estourou nos anos 80 com os hits Bamboleo e Volare.

O último disco lançado pelo grupo foi Pasajero, no ano de 2006.

O Gipsy Kings é formado por músicos ciganos das famílias Reyes e Baliardo, no sul da França.

Álbuns de ouro como Mosaique, Allegria, Mundo Este, Gipsy Kings Live, Love & Liberté, Tierra Gitana, Cantos de Amor, Volare e The Very Best of Gipsy Kings têm presença constante nas paradas da Billboard.

Os ingressos para o show do Gipsy Kings poderão ser adquiridos a partir do dia 16 de janeiro. Clientes dos cartões Credicard, Citibank e Diners poderão comprar os ingressos em pré-venda no dia 9. Ainda não foram divulgados os preços das entradas.