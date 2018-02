Giorgio Armani acusa Dolce & Gabbana de copiar calça

O estilista italiano Giorgio Armani acusou seus colegas da grife Dolce & Gabbana de copiar uma de suas peças para a coleção de outono-inverno 2009-2010 que apresentaram na Semana de Moda Masculina de Milão. "Hoje, copiam; amanhã aprenderão", disse Armani, quando um de seus colaboradores lhe mostrou a fotografia de um das calças da coleção da Dolce & Gabbana, publicou nesta segunda-feira, 19, a imprensa italiana. Os veículos de comunicação da Itália mostram as fotos das calças que Armani acusa a Dolce & Gabbana de ter copiado da coleção que apresentou "Empório" (dedicada ao público mais jovem) na temporada passada. Ambas são escuras, largas e ambos em tecido acolchoado, uma das características da coleção apresentada no sábado durante a Semana de Moda Masculina de Milão. "São iguais aos nossos", afirmou Leo Dell'Orco, assistente de Armani, acrescentando "as fotos falam por elas sós. Copiaram-nos". No entanto, segundo a imprensa, Armani não se aborreceu demais pelo suposto plágio, já que, após ver a foto da calças, dobrou o papel e sorriu.