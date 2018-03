Gilberto Gil volta a ser internado em São Paulo

O cantor e compositor baiano Gilberto Gil foi novamente internado no Hospital Sírio-Libanês, no centro de São Paulo, na manhã desta sexta-feira, 29. Segundo sua assessoria de imprensa, ele tem insuficiência renal e a internação será feita mensalmente para o tratamento contínuo.

Em maio, Gil agradeceu aos fãs em sua página no Instagram. "Gostaria de agradecer a todos pela preocupação, inúmeras ligações, e-mails e recados aqui nas redes. Como vocês sabem, no mês passado iniciei um check-up aqui em São Paulo, interrompi pra fazer minha maratona de shows com Caetano Veloso pela América Latina, Estados Unidos e Europa, e agora retornei ao hospital com Flora Gil para terminar o meu check-up. Obrigado por tanto carinho, espero em breve estar em casa", escreveu ele.